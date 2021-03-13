شكرا لقرائتكم خبر عن أسامة نبيه يظهر فى تدريبات الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - شهد مران فريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تواجد أسامة نبيه المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم للمرة الأولى بعد انضمامه للجهاز الفني المعاون للفرنسي باتريس كارتيرون .

وحرص نبيه على تدوين كل المعلومات الخاصة بالفريق، واللاعبين خلال المران.

ويستعد الزمالك لمواجهة الترجي التونسي في التاسعة من مساء الثلاثاء، باستاد القاهرة، في إطار الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.