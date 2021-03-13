شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يهنئ موتسيبى على رئاسة «كاف» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تقدمت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك برئاسة اللواء المستشار عماد عبدالعزيز حلمي بخالص التهنئة للجنوب إفريقي باتريس موتسيبى بعد نجاحه في رئاسة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» لفترة ولاية قادمة.
وتتمنى اللجنة التوفيق لرئيس كاف الجديد وأن تشهد ولايته المزيد من النجاحات للقارة السمراء والشفافية والعدالة بالمسابقات القارية للمنتخبات والأندية.
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