7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم السبت 13 مارس 2021 العديد من الأخبار الرياضية المهمة، وأبرزها الاسماعيلى يقرر إبعاد باهر المحمدى عن مواجهة الطلائع، السفارة المصرية بالكونغو تنهى ترتيبات إقامة بعثة الأهلي فى كينشاسا.

السفارة المصرية بالكونغو تنهى ترتيبات إقامة بعثة الأهلي فى كينشاسا

أنهت السفارة المصرية فى الكونغو ترتيبات إقامة واستقبال بعثة الأهلى منذ وصولها إلى المطار وحتى فندق الإقامة استعدادا لمواجهة فيتا كلوب، بحيث يكون أحد مسئولى السفارة المصرية فى استقبال البعثة الحمراء فى الكونغو، وكذلك ملعب التدريب ووسائل النقل المسئولة عن تحركات البعثة إلى ملعب التدريبات وملعب المباراة.

أيمن أشرف يشارك فى تدريب الأهلى الجماعى وطاهر يواصل التأهيل بالجيم

شارك أيمن أشرف، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في المران الجماعي الذي أقيم صباح اليوم على ملعب التتش، استعدادا لمواجهة فيتا كلوب، المقرر لها يوم 16 مارس الجاري.

الاسماعيلى يقرر ابعاد باهر المحمدى عن مواجهة الطلائع.. تعرف على السبب