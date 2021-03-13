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شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم السبت 13 مارس 2021 العديد من الأخبار الرياضية المهمة، وأبرزها الاسماعيلى يقرر إبعاد باهر المحمدى عن مواجهة الطلائع، السفارة المصرية بالكونغو تنهى ترتيبات إقامة بعثة الأهلي فى كينشاسا.
السفارة المصرية بالكونغو تنهى ترتيبات إقامة بعثة الأهلي فى كينشاسا
أنهت السفارة المصرية فى الكونغو ترتيبات إقامة واستقبال بعثة الأهلى منذ وصولها إلى المطار وحتى فندق الإقامة استعدادا لمواجهة فيتا كلوب، بحيث يكون أحد مسئولى السفارة المصرية فى استقبال البعثة الحمراء فى الكونغو، وكذلك ملعب التدريب ووسائل النقل المسئولة عن تحركات البعثة إلى ملعب التدريبات وملعب المباراة.
أيمن أشرف يشارك فى تدريب الأهلى الجماعى وطاهر يواصل التأهيل بالجيم
شارك أيمن أشرف، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في المران الجماعي الذي أقيم صباح اليوم على ملعب التتش، استعدادا لمواجهة فيتا كلوب، المقرر لها يوم 16 مارس الجاري.
الاسماعيلى يقرر ابعاد باهر المحمدى عن مواجهة الطلائع.. تعرف على السبب
قرر الجهاز الطبى للنادى الإسماعيلى عدم الدفع بباهر المحمدى كابتن الفريق فى مواجهة طلائع الجيش المقبلة بغية منحه فرصة أطول للتأهيل من الإصابة، لاسيما أن الدراويش تنتظره فترة توقف طويلة بسبب الأجندة الدولية عقب مواجهة الطلائع وهى الفترة التى يراها الجهاز الطبى فرصة للاطمئنان على المحمدى بشكل جيد خوفاً من معاودة الإصابة له حال الاستعجال فى الدفع به.
الزمالك يبدأ توزيع 500 دعوة مجانية على الأعضاء لحضور مباراة الترجي
يبدأ اليوم السبت، مسئولو نادى الزمالك، توزيع الدعوات المجانية على أعضاء الجمعية العمومية، لمن يرغب فى حضور مواجهة الزمالك والترجي التونسي مساء الثلاثاء المقبل على ملعب استاد القاهرة في الجولة الرابعة من دوري المجموعات للبطولة الأفريقية.
كشفت السبورة الخاصة بالفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني الجديد لفريق الزمالك، والمتواجدة في الغرفة المخصصة لإلقاء المدرب المحاضرات الفنية على اللاعبين، قبل وبعد التدريبات داخل مقر النادي، تواجد أيمن حفني صانع ألعاب الأبيض في الحسابات الفنية للمدرب الفرنسي خلال المرحلة القادمة.
الزمالك يهنئ موتسيبى برئاسة الكاف
تقدمت اللجنة المكلفة بإدارة نادى الزمالك، برئاسة اللواء المستشار عماد عبد العزيز حلمى، بخالص التهنئة للجنوب أفريقى باتريس موتسيبى بعد نجاحه فى رئاسة الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" لفترة ولاية قادمة.