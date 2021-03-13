شكرا لقرائتكم خبر عن 23 لاعبا بقائمة غزل المحلة استعدادا لمواجهة المقاولون فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر خالد عيد، المدير الفنى لفريق غزل المحلة، على قائمة تضم 23 لاعبا استعدادا لمباراة المقاولون العرب فى بطولة الدورى المصرى الممتاز ضمن مباريات الجولة الـ 16 والتى من المقرر إقامتها غدا الأحد باستاد الجبل الأخضر.

وتضم قائمة غزل المحلة كلا من: عمرو شعبان، محمد البشبيشى، محمد كماتشو، محمد عبد القادر، أحمد عيد، فتحى مبروك، معتز محب، بسام ماهر، محمود علاء، أحمد الندرى، هشام بلحه، محمد حمدان، خالد الاخميمى، أحمد عادل، يحيى حامد، فرانسيس، محمد مصطفى، حموشه، خالد كساب، خالد رسلان، أشرف السيد، أحمد الشيخ، إسلام فؤاد .

ويغيب عن اللقاء كل من هانى عادل و محمد سامى و عبده يحيى للإصابة، بينما جاء غياب خالد لطفى ومحمود صلاح وبدر موسى وكارم الحلوانى لأسباب فنية.

ويستضيف فريق ذئاب الجبل نظيره غزل المحلة غدا الأحد ضمن مباريات الجولة الـ16 من بطولة الدورى المصرى الممتاز والتى سوف تقام باستاد الجبل الأخضر.

ويحتل فريق غزل المحلة المركز الحادى عشر بجدول ترتيب بطولة الدورى المصرى الممتاز برصيد 19 نقطة بينما ويحتل المقاولون العرب المركز الـ 13 برصيد 15 نقطة حصدها ذئاب الجبل بعد 15 مباراة حيث فازوا فى 4 مباريات وتعادلوا فى 3 أخرى، وتلقوا الهزيمة فى 8 لقاءات، وسجل لاعبو المقاولون 15 هدفاً واستقبلت شباكهم 20 هدفاً آخر.