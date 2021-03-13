شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن تجدد إصابة على معلول في الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أثار خبر إستبعاد على معلول لاعب الأهلي من قائمة الفريق لرحلة الكونغو وخوض مباراة فيتا كلوب في بطولة أفريقيا العديد من التساؤلات في القلعة الحمراء لاسيما وأن التصريحات الواردة من داخل النادي كانت تُشير إلى أن معلول كان قريب جداً من السفر مع بعثة الأهلي للكونغو.

في السطور التالية نرصد كل ما تردد بشأن إصابة على معلول مؤخراً وحقيقة تجدد الإصابة.

س: ما هي إصابة على معلول؟

ج: الإصابة كانت عبارة عن شد في العضلة الخلفية تعرض له خلال مباراة الأهلي وبايرن ميونيخ يوم 8 فبراير الماضي في نصف نهائي كأس العالم للأندية والتى خسرها الأحمر بثنائية نظيفة.

س: هل كان على معلول قريب من العودة لتدريبات الأهلي؟

ج: نعم..وفقاً لتصريحات مسئولو النادي فقد كان على معلول جاهزاً بنسبة كبيرة للسفر مع الأهلي عصر اليوم ،السبت، للكونغو لمواجهة فريق فيتا كلوب الثلاثاء المقبل في الجولة الرابعة للمجموعة الثانية بدور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

س:ما حقيقة تجدد إصابة على معلول خلال الساعات الماضية؟

ج: الإصابة لم تتجدد لكن معلول شعر ببعض الآلآم في العضلة الخلفية خلال الساعات الماضية لذا تقرر خضوعه لأشعة وبرنامج تأهيلي الفترة المقبلة.

س: ما هي المدة التى سيغيبها على معلول بعد هذه الإصابة؟

ج: حسب تشخيص الجهاز الطبي فأن اللاعب يحتاج للتأهيل فترة تتراوح من أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع.