شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة الأهلي تغادر إلى الكونغو لمواجهة فيتا كلوب بدورى أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - غادرت منذ قليل بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، برئاسة العامري فاروق نائب رئيس النادى الأحمر، مطار القاهرة فى طريقها إلى الكونغو؛ لخوض مباراة فيتا كلوب ببطولة دوري أبطال أفريقيا.
وخاض الفريق مرانه صباح اليوم، السبت، على ملعب التتش، ثم تحرك إلى مطار القاهرة؛ تمهيداً لبدء رحلة السفر إلى الكونغو على متن طائرة خاصة.
وتضم قائمة الفريق المسافرة للكونغو كلاً من: محمد الشناوي وأحمد رمضان بيكهام ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وحمدي فتحي، ومروان محسن ومحمد شريف، وأيمن أشرف وبدر بانون، وحسين الشحات وأليو ديانج وعلي لطفي وعمرو السولية وصلاح محسن ومحمد مجدي أفشة وسعد سمير وناصر ماهر وأكرم توفيق، ووالتر بواليا وطاهر محمد طاهر وجونيور أجايي ومحمد هاني ومصطفى شوبير، وأحمد نبيل كوكا.
وكان الدكتور أحمد أبو عبلة رئيس الجهاز الطبي بالفريق قد أعلن سلبية المسحة الطبية التي أجراها الفريق قبل السفر للكونغو.
ويلتقي الأهلي مع فيتا كلوب بملعب الأخير عصر الثلاثاء المقبل في الجولة الرابعة للمجموعة الأولى بدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.