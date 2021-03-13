شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة الأهلي تغادر إلى الكونغو لمواجهة فيتا كلوب بدورى أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - غادرت منذ قليل بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، برئاسة العامري فاروق نائب رئيس النادى الأحمر، مطار القاهرة فى طريقها إلى الكونغو؛ لخوض مباراة فيتا كلوب ببطولة ‏دوري أبطال أفريقيا.‏

وخاض الفريق مرانه صباح اليوم، السبت، على ملعب التتش، ثم تحرك إلى مطار القاهرة؛ ‏تمهيداً لبدء رحلة السفر إلى الكونغو على متن طائرة خاصة.‏



وتضم قائمة الفريق المسافرة للكونغو كلاً من: ‏محمد الشناوي وأحمد رمضان بيكهام ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وحمدي فتحي، ‏ومروان ‏محسن ومحمد شريف، وأيمن أشرف وبدر بانون، وحسين الشحات وأليو ديانج وعلي ‏لطفي ‏وعمرو السولية وصلاح محسن ومحمد مجدي أفشة وسعد سمير وناصر ماهر وأكرم ‏توفيق، ‏ووالتر بواليا وطاهر محمد طاهر وجونيور أجايي ومحمد هاني ومصطفى شوبير، وأحمد ‏ نبيل ‏كوكا.‏



وكان الدكتور أحمد أبو عبلة رئيس الجهاز الطبي بالفريق قد أعلن سلبية المسحة الطبية التي ‏أجراها الفريق قبل السفر للكونغو.

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ويلتقي الأهلي مع فيتا كلوب بملعب الأخير عصر الثلاثاء المقبل في الجولة الرابعة للمجموعة ‏الأولى بدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.‏