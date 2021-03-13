شكرا لقرائتكم خبر عن خسارة محمد عامر من بطل الكويت فى دور الـ 64 بكأس العالم للسلاح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خسر محمد عامر، لاعب المنتخب الوطنى للسلاح، من بطل الكويت بنتيجة 15 / 11 فى دور الـ64 ببطولة كأس العالم المقامة فى المجر حاليا.

وتأهل محمد عامر إلى دور الـ 64 مباشرة بالفوز فى مواجهاته بدور المجموعات ومعه زميله زياد السيسى الذى من المقرر أن يخوض منافسات نفس الدور بعد قليل.

وتشارك مصر فى بطولة كأس العالم للسلاح بقائمة تضم عددا من اللاعبين المميزين وهم: زياد السيسى ومحمد عامر ومهاب سامر ومدحت معتز وأدهم معتز ومازن عمرو ونور محمد وندى حافظ وجنى شريف وزينة أشرف وسارة محمد.

وأعلن مسؤولو اتحاد السلاح، برئاسة عبد المنعم الحسينى، أسماء اللاعبين المشاركين فى بطولة الجائزة الكبرى للشيش بقطر المقرر إقامتها خلال الفترة من 23 و حتى 29 مارس الجارى.

وتضم قائمة اللاعبين كلا من: علاء أبو القاسم و محمد ماهر حمزة و محمد حسام و يوسف سناء و يارا الشرقاوى و نورا منير و نهى هانى و مريم أحمد ، تحت قيادة المدير الفنى ماهر حمزة و المدرب طارق مجدى .

ويستعد الاتحاد المصرى للسلاح لإستضافة بطولة العالم للناشئين و الشباب المحدد لها الفترة من 3 و إلى 11 أبريل المقبل باستاد القاهرة.

وكشف عبد المنعم الحسينى رئيس اتحاد السلاح عن بدء تطبيق نظام الفقاعة الطبية على المشاركين فى بطولة العالم للناشئين بداية من يوم 31 مارس الجارى ، مؤكدا أنه تم إبلاغ الدول المشاركة على الوصول بحد أقصى يوم 1 أبريل، حيث إن البطولة تقام خلال الفترة من 3 حتى 11 من الشهر المقبل.

كما أكد الحسينى دخول أسر لاعبى بطولة العالم للسلاح للناشئين والشباب التى ستسضيفها مصر أبريل المقبل فى الفقاعة الطبية على نفقتهم الخاصة نظرا لحضورهم للمنافسات، وذلك كإجراء احترازى للحماية من فيروس كورونا.