رسميا.. 4 قرارات من الكاف في أول اجتماع للمكتب التنفيذي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق طلعت:
شهد اليوم السبت، اجتماعًا للمكتب التنفيذي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم، هو الأول تحت قيادة الرئيس الجديد لـ"كاف" الجنوب أفريقي باتريس موتسيبي.
وشهد الاجتماع اتخاذ 4 قرارات بالإجماع وهي كالآتي:
القرار الأول: اختيار الموريتاني أحمد ولد يحيى ليكون عضوًا بالمكتب التنفيذي بالكاف.
القرار الثاني: تعيين خمسة نواب لموتسيبي وهم
النائب الأول: أوجستين سنجو
النائب الثاني: أحمد ولد يحيى
النائب الثالث: سليمان وابيري
النائب الرابع: سيدو مبومبو نجويا
النائب الخامس: كنيزات إبراهيم.
القرار الثالث: تعيين فيرون موسينجو أمين عام للاتحاد الأفريقي لكرة القدم.
القرار الرابع: توجيه الشكر للمغربي عبد المنعم باح الذي شغل منصب الأمين العام خلال الفترة الماضية.