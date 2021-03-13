رسميا.. 4 قرارات من الكاف في أول اجتماع للمكتب التنفيذي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق طلعت:

شهد اليوم السبت، اجتماعًا للمكتب التنفيذي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم، هو الأول تحت قيادة الرئيس الجديد لـ"كاف" الجنوب أفريقي باتريس موتسيبي.

وشهد الاجتماع اتخاذ 4 قرارات بالإجماع وهي كالآتي:

القرار الأول: اختيار الموريتاني أحمد ولد يحيى ليكون عضوًا بالمكتب التنفيذي بالكاف.

القرار الثاني: تعيين خمسة نواب لموتسيبي وهم

النائب الأول: أوجستين سنجو

النائب الثاني: أحمد ولد يحيى

النائب الثالث: سليمان وابيري

النائب الرابع: سيدو مبومبو نجويا

النائب الخامس: كنيزات إبراهيم.

القرار الثالث: تعيين فيرون موسينجو أمين عام للاتحاد الأفريقي لكرة القدم.

القرار الرابع: توجيه الشكر للمغربي عبد المنعم باح الذي شغل منصب الأمين العام خلال الفترة الماضية.