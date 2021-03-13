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عمرو عبد السلام يُعلن رحيله عن جهاز الزمالك

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محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

أعلن عمرو عبد السلام مدرب حراس المرمى بالفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك رحيله عن الجهاز الفني للفريق.

وكتب عبد السلام عبر حسابه على فيسبوك اليوم السبت: "كل الشكر والامتنان والتوفيق لنادي الزمالك إدارة ولاعبين على الفترة التي قضيتها في شرف تدريب نادي الزمالك، أتقدم بالاعتذار عن عدم تدريب الزمالك خلال الفترة المقبلة، تمنياتي بالتوفيق."

وكان الزمالك قد تعاقد مع المدرب باتريس كارتيرون لقيادة الفريق خلال الفترة المقبلة بعد أن تمت الإطاحة بالمدرب البرتغالي جايمي باتشيكو بعد الفوز بمباراة سيراميكا كليوباترا يوم الخميس المقبل.

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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