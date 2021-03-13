4 رسائل من الخطيب للاعبي الأهلي قبل السفر للكونغو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ رمضان حسن:

التقى رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، محمود الخطيب، مع لاعبي الفريق الأول والجهاز الفني عقب مرانهم اليوم السبت قبل السفر إلى الكونغو لمواجهة فيتا كلوب.

وأشار الخطيب، في حديثه للاعبي الأهلي إلى أنه ماكان يجب أن يكون الأهلي في هذا الموقف، قائلاً:"نتوجه إلى الكونغو بشخصية الأهلي ونخوض المباراة بمنتهى القوة والجدية"، لافتاً نظرهم إلى وجود مسؤولية كبيرة على عاتقهم تجاه ناديهم وجماهيرهم لذا عليهم بذل أقصى جهدهم أمام فيتا والعودة لطريق الانتصارات.

شوشدد رئيس النادي الأهلي، على ثقته الكبيرة في اللاعبين:"أنتم قادرون على تصحيح الأوضاع، وتحقيق النتيجة الإيجابية التي تساعد الفريق في الخروج من الموقف الحالي، ومواصلة المشوار في دوري الأبطال".

وأتم الخطيب جلسته مع اللاعبين بقراءة الفاتحة، ثم استقل بعدها الفريق الحافلة متوجهًا إلى مطار القاهرة للسفر إلى الكونغو على متن طائرة خاصة؛ لمواجهة فيتا كلوب يوم الثلاثاء المقبل في الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.