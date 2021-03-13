قرار جديد من الاتحاد التركي تجاه رئيس جالاتا سراي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أعلن الاتحاد التركي لكرة القدم، اليوم السبت، عن إلغاء عقوبة الإيقاف التي وقعت على مصطفى جنكيز رئيس نادي جالاتا سراي التركي.

وسبق ووقع الاتحاد التركي عقوبة قاسية على رئيس جالاتا سراي، بعد تصريحاته الغاضبة تجاه المسؤولين في الاتحاد، بعد طرد النجم المصري مصطفى محمد لاعب الفريق، خلال مباراة أنقرة جوتشو بالدوري التركي.

وحصل مصطفى محمد على البطاقة الحمراء خلال مباراة فريقه أنقرة جوتشو في الدقيقة 57 من زمن المباراة، بعدما قام بتدخل قوي بالمرفق في وجه لاعب الفريق المنافس، والتي تم إيقافه على إثرها لمباراة واحدة بالإضافة لتعرضه لغرامة مالية.

وكان الاتحاد التركي وقع عقوبة على مصطفى جنكيز، بالإيقاف لمدة 20 يومًا والغياب عن حضور المباريات، أو الحديث لوسائل الإعلام خلال فترة العقوبة، بعد تصريحاته ضد الروح الرياضية في وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي الرسمية لناديه.

ولكن بعد اجتماع لجنة العقوبات بالاتحاد التركي، اليوم السبت، تقرر إلغاء العقوبة الموقعة على رئيس نادي جالاتا سراي بالإيقاف، وتحويلها إلى غرامة مالية تقدر بـ50 لف ليرة تركية.

ويستعد مصطفى محمد برفقة جالاتا سراي للعودة للمشاركة اليوم السبت أمام كايسري سبور بالدوري التركي، بعد قضاء فترة العقوبة التي قدرت بمباراة واحدة.