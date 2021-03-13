أول تعليق من كريستيانو رونالدو بعد أنباء رحيله عن يوفنتوس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أكد كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس الإيطالي، أن الأبطال الحقيقيون لا ينكسرون، مشيراً إلى أن الماضي ينتمي إلى المتاحف.

وتلقى رونالدو العديد من الانتقادات من الصحافة الإيطالية وبعض رموز النادي الإيطالي والكرة الإيطالية، عقب خروج يوفنتوس من دوري أبطال أوروبا على يد بورتو.

وكتب رونالدو عبر حسابه الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "الأهم من عدد السقوط الذي تتعرض له في الحياة، هو مدى سرعة وقوة وقوفك على قدميك".

وأضاف: "الأبطال الحقيقيون لا ينكسرون أبداً، ينصب تركيزنا بالفعل على مباراة كالياري وصراع الدوري الإيطالي ونهائي كأس إيطاليا، وعلى كل شيء لا يزال بإمكاننا تحقيقه هذا الموسم".

وتابع النجم البرتغالي: "صحيح أن الماضي ينتمي إلى المتاحف، لكن لحسن الحظ، كرة القدم لها ذاكرة وأنا كذلك، لا يمكن حذف التاريخ".

واختتم رونالدو: "التاريخ يُكتب كل يوم بمرونة وروح الفريق والمثابرة والكثير من العمل الشاق، وأولئك الذين لا يفهمون ذلك لن يحققوا المجد والنجاح أبداً".

جدير بالذكر أن العديد من التقارير الصحفية، أشارت إلى أن يوفنتوس قد يضطر إلى بيع رونالدو في الصيف المقبل.