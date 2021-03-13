حازم إمام يوضح حقيقة خلافاته مع باتشيكو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ رامي بشاي:

نفى ظهير أيمن الزمالك، حازم إمام، ما أٌشيع في الساعات الماضية، حول وجود خلافات بينه وبين المدير الفني البرتغالي السابق لفريقه، جايمي باتشيكو.

وأشار إمام، في تصريحات صحفية له اليوم السبت، إلى أن غيابه خلال المباريات الماضية مع فريقه كان لإصابته وخضوعه لبرنامج علاجي وتأهيلي للعودة مرة أخرى.

وأوضح الظهير الأيمن للزمالك، أنه عل علاقة قوية بزملائه بالفريق ولم يسبق وأن أعترض على عدم مشاركته في أي مباراة؛ إذ يرى أن فوز الزمالك هو الأهم، مستنكرًا من تعرضه لهجوم خلال الساعات الماضية بسبب باتشيكو.

وأتم إمام تصريحاته بالإشارة إلى أن تركيزه في الملعب فقط، وأنه لم يكن يريد الحديث حول هذه الشائعات لولا رحيل الجهاز الفني السابق الذي كان سينفي الأمر أيضاً.

ويستعد الزمالك لمواجهة نظيره الترجي التونسي يوم الثلاثاء المقبل في الجولة الرابعة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.