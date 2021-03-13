مران الزمالك.. ظهور نبيه للمرة الأولى.. وكارتيرون يطالب بالتركيز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

شهد مران نادي الزمالك، تواجد أسامة نبيه المدرب العام للفريق، للمرة الأولى بعد انضمامه للجهاز الفني المعاون للفرنسي باتريس كارتيرون.

وحرص نبيه على تدوين كل المعلومات الخاصة بالفريق، واللاعبين خلال المران.

ويستعد الزمالك لمواجهة الترجي التونسي في التاسعة من مساء الثلاثاء، باستاد القاهرة، في إطار الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وحرص الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لنادي الزمالك، على عقد جلسة سريعة مع اللاعبين قبل انطلاق المران للحديث عن المرحلة القادمة وأهمية الفوز على الترجي التونسي.

وتحدث المدير الفني عن أهمية تركيز كل اللاعبين في تنفيذ البرنامج المحدد لهم لضمان جاهزية كل عناصر الفريق تمهيدا للاستفادة من الجميع في المرحلة المقبلة.

ووضع باتريس كارتيرون، برنامجا بدنيا للاعبي الفريق خلال المران المقام على ملعب النادي بميت عقبة.

وقام فرناندو مدرب الأحمال بتنفيذ البرنامج الذي وضعه كارتيرون قبل انطلاق المران.

من جانبه حرص كارتيرون على متابعة تنفيذ المران، وإيقافه لتصحيح الأخطاء.

وحرص عمرو عبد السلام مدرب حراس نادي الزمالك، على عقد جلسة مع الثلاثي محمود عبد الرحيم جنش، ومحمد أبو جبل، ومحمد عواد على هامش المران.

وجاءت الجلسة بهدف تحفيز الثلاثي وشرح البرنامج المحدد في المران، كما ركز مدرب الحراس على تدريبات لزيادة سرعة رد الفعل، والتعامل مع التسديدات من مسافة قريبة من المرمى.