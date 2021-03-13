التعاون السعودي يكشف عن خليفة كارتيرون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أعلن نادي التعاون السعودي، عن تعاقده معه المدرب البريطاني الصربي نيستور إل مايسترو، لقيادة الفريق.

ويتولى نيستور إل مايسترو قيادة فريق التعاون، خلفاً للفرنسي باتريس كارتيرون الذي رحل لتولي قيادة تدريب نادي الزمالك.

وأعلن نادي التعاون، فسخ تعاقده مع باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق، بالتراضي بين الطرفين، وتولى المدرب الفرنسي تدريب الزمالك خلفاً للبرتغالي جايمي باتشيكو.

وأصدر النادي السعودي بياناً رسمياً يؤكد فيه التعاقد مع نيستور إل مايسترو، جاء كالآتي: "وقعت إدارة النادي رسمياً مع المدرب البريطاني نيستور إل مايسترو 38 عام، لقيادة الفريق الأول حتى نهاية الموسم الرياضي الحالي".