الدوري السعودي | الدويش: الخطأ ضد النصر جزء من اللعبة عند هؤلاء!

استغرب الناقد الرياضي، محمد الدويش، من تعامل البعض مع أخطاء الحكام ضد نادي النصر، مطالبًا بعدم تصديق أصحاب الميول الذين يدافعون عن الحكم السعودي.

وقال الدويش من خلال حسابه الشخصي على موقع “تويتر”: “إذا خطأ الحكم ضد النصر ولو أثبته المحللون أو معظمهم فهو جزء من اللعبة لا يستحق حتى تغريدات”.

وأضاف: “لكن إذا هو ضد فريقهم ولو نفاه المحللون أو معظمهم فهو جزء من مؤامرة يستحق بيانات واتهامات ! لا تصدقوا أيَّ ميول تدافع عن الحكم السعودي، طالما أنَّ ضرره على غيرهم سيدافعون عنه بل سيضعونه أفضل حكم في العالم”.

وأنهى بقوله: “بمجرد أدنى خطأ تقديري مختلف عليه سـ يتحوّل محامي الدفاع إلى مدّعٍ يطالب بالإعدام بل إلى قاضٍ يحكم به ! الحكم السعودي أداة في صراع ميول !”.

وفاز النصر على الاهلي ضمن الجولة 23 من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب رديف “الجوهرة المشعة”.

وتمكن النصر من خطف الفوز عن طريق عبدالرزاق حمدالله بهدف ثانٍ في الدقيقة 87 من عمر اللقاء، حيث احتسبها الحكم بعد العودة لتقنية الفيديو.