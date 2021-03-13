بث مباشر | مشاهدة مباراة ريال مدريد والتشي فى الدوري الاسباني “يلا شوت”

شاهد بث مباشر يلا شوت “ريال مدريد والتشي”، فى إحدي مباريات اليوم السبت 13 مارس 2021، لحساب الجولة 27 من الدوري الاسباني (الليجا).

يُنقل بث مباشر مباراة ريال مدريد وإلتشي على قناة بي إن سبورتس إتش دي 1، بصوت المعلق الرياضي “حسن العيدروس”، كما تُنقل على قناة ماكس سبورت 4 البلغارية.

وتقام مواجهة ريال مديد والتشي على ملعب “ملعب ألفريدو دي ستيفانو” بالعاصمة الاسبانية مدريد، وينطلق اللقاء فى تمام الساعة 17:15 بتوقيت مصر، 18:15 بتوقيت السعودية، 15:15 بتوقيت جرينتش.

يدخل ريال مدريد المباراة فى المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الاسباني (لا ليجا) برصيد 54 نقطة، خلف برشلونة الثاني بفارق نقطتين، وبفارق 8 نقاط عن المتصدر أتلتيكو مدريد.

فى المقابل يدخل الضيف إلتشي اللقاء فى المركز السابع عشر برصيد 24 نقطة، وبفارق نقطتين فقط عن منطقة الهبوط، والذي يأمل اليوم الخروج بنتيجة إيجابية من ملعب سانتياجو مدريد.

بينما سيسعي رجال زيد الدين زيدان لتحقيق الفوز لاقتناص المركز الثاني مؤقتاً وتقليص الفارق مع اتلتيكو مدريد الى 4 نقاط، على أمل تعثر منافسيه.

ويستعيد ريال مدريد اليوم فى مواجهة التشي مجهودات كل من قائد الفريق الملكي “سيرخيو راموس” “وإيدين هازارد” بعد غياب طويل بسبب الإصابة،

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