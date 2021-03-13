الدوري السعودي | بالفرنسية والبرتغالية.. الهلال يصل للصحف العالمية!

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تحدثت صحيفة “abola” البرتغالية عن تحقيق نادي الهلال للفوز على الوحدة، بنتيجة 4 ـ 2، يوم الخميس الماضي، ضمن الجولة 23 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، واعتلاءه صدارة المسابقة برصيد 45 نقطة، بفارق الأهداف عن الشباب.
وأشادت الصحيفة الشهيرة باللاعب الأرجنتيني لوسيانو فييتو، الذي أحرز هدف الهلال الأول أمام الوحدة، وقالت إنه يقدم عروض مميزة في الدوري السعودي خلال الفترة الماضية.
وأضافت: “أحرز مهاجم سبورتنج السابق هدفًا مستغلًا تمريرة من البيروفي أندريه كاريلو، الذي مر أيضًا على سبورتنج وبنفيكا. كان اللاعب الأبرز في اللقاء بافتيمبي جوميز الذي أحرز هاتريك لفريقه”.
فيما كتب موقع “africafootunited” الناطق الفرنسية: “بافتيمبي جوميز يُبدع في الدوري السعودي ويُحرز هاتريك مع الهلال، يقوده للصدارة”.
وأوضح في تقريره: “السباق يبدأ الآن على اللقب مع الشباب الذي خسر من الاتحاد، الهلال استغل الفرصة وانتزع الصدارة بفارق الأهداف. جوميز يتقدم في ترتيب الهدافين برصيد 18 هدفًا”.
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