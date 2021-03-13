الدوري السعودي | تشبيه كاريلو بنجم ريال مدريد” أرقام محترف الهلال تجذب البيروفيين!

واصلت الصحف والمواقع البيروفية اهتمامها بمحترف نادي الهلال، أندريه كاريلو، بعد نجاحه في صناعة هدف خلال فوز فريقه على الوحدة 4 ـ 2، ضمن الجولة 23 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقالت شبكة “bolavip” الرياضية في نسختها البيروفية عن أندريه كاريلو: “إنه مثل لوكا مودريتش. قدم محترف الهلال تمريرة حاسمة رائعة لزميله فييتو. كاريلو يومًا بعد يوم يُظهر أنه في أفضل الفرق السعودية”.

وأضافت: “اللاعب البيروفي يُسجل ويساعد باستمرار ويثبت أن تواجده في الدوري السعودي لم يُخفض مستواه بل على العكس فقد تحسن”.

فيما كتب موقع “futbolperuano” البيروفي: “أندريه كاريلو يساعد الهلال في الفوز على الوحدة 4 ـ 2 بعد صناعته هدف لوسيانو فييتو. غوميز كان الأبرز في اللقاء وأحرز هاتريك. هكذا استعاد فريق المهاجم البيروفي صدارة الدوري السعودي للمحترفين برصيد 45 نقطة”.

وأشارت صحيفة “rpp” البيروفية إلى أرقام كاريلو مع الهلال، حيث أوضحت أنه سجل 6 أهداف وقدم 5 تمريرات حاسمة في الموسم الحالي.

وأنهت بقولها: “لقد ساهم كاريلو في 11 هدفًا في 22 مباراة. إنه واحدًا من أفضل المواسم في مسيرته من حيث المساهمة التهديفية. خلال 3 سنوات بالدوري أحرز حتى الآن 13 هدفًا وقدم 15 تمريرة حاسمة”.