ثيو هيرنانديز ينتظر مكالمة ديديه ديشامب

يأمل ثيو هيرنانديز، الظهير الأيمن الأساسي في نادي ميلان الإيطالي، في استدعائه إلى المنتخب الفرنسي ليلعب إلى جانب شقيقه لوكاس مع منتخب الزرق.

قال المدافع البالغ 23 عامًا في مقابلة مع أسبوعية “سبورتويك”: “أنا في الانتظار، لم يتصل بي أحد بعد”.

وعن توقه للعب في تشكيلة المدرب ديديه ديشامب المتوجة بلقب مونديال 2018 للمرة الثانية في تاريخها، اضاف هيرنانديز “منذ سنتين، موعد قدومي إلى هنا (ميلان)، ألعب أيضًا كي اذهب الى المنتخب”.

تابع اللاعب الذي عبّر مرارًا عن رغبته باللحاق في الزرق او بالاحتفال على طريقة مسك سماعة الهاتف “أحلم باللعب مع شقيقي في المنتخب”.

وبالإضافة إلى المنافسة قوية في المنتخب الفرنسي حيث يشغل شقيقه لوكاس، لاعب بايرن ميونيخ الالماني، مركز الظهير ايضًا، يدفع تيو، لاعب ريال مدريد الإسباني سابقًا، ثمن رفضه اللحاق بمنتخب فرنسا للشباب في عام 2017 مفضلًا العطلة الصيفية في ماربيا “كنت يافعا، لم افهم أهمية الأمر”.

ويحتل ميلان المركز الثاني راهنًا في ترتيب الدوري الايطالي، بفارق 6 نقاك عن جاره اللدود انتر.