دورتموند يقترح السماح لأطقم رعاية ملقحة ضد كورونا بحضور نهائي الكأس مجانًا

أعرب هانز يوأخيم فاتسكه، الرئيس التنفيذي لنادي بوروسيا دورتموند الألماني، عن اعتقاده بإمكانية إقامة نهائي كأس ألمانيا في الثالث عشر من مايو المقبل بحضور جماهيري.

وخلال مؤتمر ” بين السطور” الذي عقدته صحيفة “فرانكفورتر الجماينه تسايتونج”، قال فاتسكه إنه يرى أن هذه المباراة يمكن أن تكون “مشروعًا رائدًا” يجري السماح خلاله فقط بدخول الاستاد الأولمبي مجانًا لزائرين تلقوا التطعيم ضد كورونا، وقد عملوا باستبسال في مجال الرعاية الطبية أو الإجتماعية.

وأضاف فاتسكه :” سيكون هذا عددًا معقولًا، ولن يكون هناك شيء يستحق الذكر للاعتراض عليه”.

يذكر أن دورتموند وصل إلى نصف نهائي البطولة حيث سيلتقي فريق هولشتاين كيل من دوري الدرجة الثانية في هذه المرحلة.

وساق فاتسكه ثلاثة أسباب لاقتراحه، ” أولا سيكون ذلك بمثابة لفتة طيبة، وثانيًا، سيضفي هذا شيئًا جيدًا على الجو بصورة لا يمكن تصديقها، وثالثا، فإن هذا سيعمل على إعادة توحيد المجتمع بعض الشيء، ولذلك لابد أن نتحدث عن مثل هذه الأمور”.

وأشارت تقديرات فاتسكه إلى أنه من الممكن أن يتراوح عدد الجماهير التي ستحضر نهائي الكأس بين 10000 إلى 15000 شخص.