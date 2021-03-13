شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يعلن قائمته المسافرة إلى الكونغو لمواجهة فيتا كلوب والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة الفريق لمواجهة فيتا كلوب المقرر لها يوم16 مارس الجاري بالكونغو، في الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.
وجاءت قائمة الأهلي كالتالي:
محمد الشناوي وأحمد رمضان بيكهام ورامي ربيعة، وياسر إبراهيم وحمدي فتحي ومروان محسن ومحمد شريف وأيمن أشرف وبدر بانون وحسين الشحات وأليو ديانج وعلي لطفي وعمرو السولية، وصلاح محسن ومحمد مجدي أفشة وسعد سمير، وناصر ماهر وأكرم توفيق ووالتر بواليا، وطاهر محمد طاهر، وجونيور أجايي ومحمد هاني ومصطفى شوبير، وأحمد نبيل كوكا.
ويتوجه الأهلي إلى الكونغو عصر اليوم؛ استعدادا لمواجهة فيتا كلوب. وكان الفريق قد خاض مرانه الأخير في القاهرة صباح اليوم على ملعب التتش قبل السفر إلى الكونغو.
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