شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يعلن قائمته المسافرة إلى الكونغو لمواجهة فيتا كلوب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة الفريق ‏لمواجهة فيتا كلوب المقرر لها يوم16 مارس الجاري بالكونغو، في الجولة الرابعة من دور ‏المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.‏

وجاءت قائمة الأهلي كالتالي:‏



محمد الشناوي وأحمد رمضان بيكهام ورامي ربيعة، وياسر إبراهيم وحمدي فتحي ومروان ‏محسن ومحمد شريف وأيمن أشرف وبدر بانون وحسين الشحات وأليو ديانج وعلي لطفي ‏وعمرو السولية، وصلاح محسن ومحمد مجدي أفشة وسعد سمير، وناصر ماهر وأكرم توفيق ‏ووالتر بواليا، وطاهر محمد طاهر، وجونيور أجايي ومحمد هاني ومصطفى شوبير، وأحمد نبيل ‏كوكا.‏



ويتوجه الأهلي إلى الكونغو عصر اليوم؛ استعدادا لمواجهة فيتا كلوب. وكان الفريق قد خاض ‏مرانه الأخير في القاهرة صباح اليوم على ملعب التتش قبل السفر إلى الكونغو.‏