شكرا لقرائتكم خبر عن أمبيد يغيب مجدداً عن دوري السلة الأمريكي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تعرّض الكاميروني جويل أمبيد نجم فيلادلفيا سفنتي سيكسرز، لإصابة قوية بركبته في أوّل مباراة بعد خروجه من الحجر الصحي، خلال فوز فريقه الرابع توالياً على واشنطن ويزاردز 127-101، الجمعة في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين.

أمبيد الغائب عن مباراة كل النجوم الأحد الماضي بسبب قيود بروتوكول فيروس كورونا، هبط بقوة على ركبته اليسرى، بعد سحقه كرة في السلة عندما كان فريقه متقدمًا 80-60 منتصف الربع الثالث.

ساعده مساعد مدربه سيكسرز كيفن جونسون على النهوض، ثم سار بمفرده إلى غرف الملابس.

قال المدرب دوك ريفرز إن أطباء الفريق سيقيّمون حالة أمبيد السبت بعد انخفاض مستوى التورم.

وأضاف المدرب عن لاعبه الذي سجل 23 نقطة وهو أعلى رصيد في فريقه «فَقَدَ توازنه وهو يسقط، لن أتكهن، معنوياته مرتفعة، فلنأمل الأفضل».