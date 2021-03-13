شكرا لقرائتكم خبر عن حازم إمام يكشف حقيقة خلافه مع باتشيكو.. واجتماع لحراس الزمالك الثلاثة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نفى حازم إمام، ظهير أيمن الزمالك، الأنباء التى ترددت فى الساعات القليلة الماضية حول وجود خلافات بينه وبين الجهاز الفنى السابق بقيادة البرتغالى جايمى باتشيكو. وقال حازم إمام فى تصريحات للموقع الرسمى للزمالك، إنه كان غائباً عن المباريات الماضية بسبب الإصابة، وكان يخضع لبرنامج علاجى وتأهيلى من أجل العودة للمشاركة فى التدريبات والمباريات.

وأكد حازم إمام أنه أحد قادة الفريق، ولم يفتعل أى مشكلة من قبل، ويرتبط بعلاقة قوية بزملائه، وأنه لم يعترض من قبل على عدم مشاركته فى أى مباراة، وأن الأهم لديه هو فوز الزمالك بالمباريات.

وأبدى حازم إمام اندهاشه من سر الهجوم الذى يتعرض له خلال الساعات القليلة الماضية، مؤكداً أن تركيزه فى الملعب فقط، وأنه لم يكن يريد الحديث حول هذه الشائعات لولا رحيل الجهاز الفنى السابق الذى كان سينفى الأمر أيضا.

ويستعد الزمالك للقاء الترجى التونسى المقرر له الثلاثاء المقبل فى الجولة الرابعة لمباريات دور المجموعات لبطولة دورى أبطال أفريقيا.

من ناحية أخرى، وضع الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للزمالك برنامجا بدنيا للاعبى الفريق خلال المران المقام على ملعب النادى بميت عقبة، وقام فرناندو مدرب الأحمال بتنفيذ البرنامج الذى وضعه كارتيرون قبل انطلاق المران، وحرص كارتيرون على متابعة تنفيذ المران، وإيقافه لتصحيح الأخطاء.

فيما عقد عمرو عبد السلام مدرب الحراس جلسة مع ثلاثى حراسة الزمالك محمود عبد الرحيم جنش، ومحمد أبو جبل، ومحمد عواد على هامش المران لتحفيز الثلاثى وشرح البرنامج المحدد فى المران، كما ركز مدرب الحراس على تدريبات لزيادة سرعة رد الفعل، والتعامل مع التسديدات من مسافة قريبة من المرمى.