شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تحصد 6 ميداليات فى ثالث أيام بطولة أفريقيا لدراجات المضمار والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الثالث من بطولة أفريقيا لدراجات المضمار رقم 7، المقامة على المضمار الدولى باستاد القاهرة، منافسات قوية بين المنتخبات المشاركة، وفى سباق الإقصاء لفئة الناشئين احتل المصرى عبد الله عفيفى المركز الأول، وجاء المغرب فى المركز الثانى، والجزائر فى المركز الثالث.
وفى سباق الإقصاء لفئة نخبة الرجال، احتلت جنوب أفريقيا المركزين الأول والثاني، وجاءت الجزائر فى المركز الثالث. وفى سباق السرعة الفردية لنخبة الرجال احتلت جنوب أفريقيا المركزين الأول والثانى وجاء المغرب فى المركز الثالث.
وفى سباق ماديسون لنخبة السيدات احتلت مصر المركز الأول وجاءت نيجيريا فى المركز الثاني. وفى السباق نفسه لفئة الناشئات جاءت مصر فى المركز الأول، وجنوب أفريقيا فى المركز الثاني.
وفى سباق ماديسون لنخبة الرجال احتلت جنوب أفريقيا المركز الأول وجاءت الجزائر فى المركز الثاني.وفى السباق نفسه لفئة الناشئين احتلت مصر المركز الثانى خلف جنوب أفريقيا المتصدرة.
وفى سباق الإقصاء لفئة الناشئات احتلت المصرية حبيبة عليوة المركز الثاني، وحققت الجزائر المركزين الأول والثالث.وفى سباق الإقصاء لنخبة السيدات احتلت المصرية ابتسام زايد المركز الأول، وجاء المغرب فى المركز الثانى وجنوب أفريقيا فى المركز الثالث.
وفى سباق السرعة الفردية للناشئين احتلت جنوب أفريقيا المركزين الأول والثالث وجاءت نيجيريا فى المركز الثاني. وفى سباق السرعة الفردية لنخبة السيدات احتلت جنوب أفريقيا المركزين الأول وجاءت نيجيريا فى المركزين الثانى والثالث.
وفى سباق السرعة الفردية للناشئات فازت مصر بالمركز الثانى خلف جنوب أفريقيا المتصدرة وأمام نيجيريا صاحبة المركز الثالث.
ومن المقرر أن تختتم منافسات بطولة أفريقيا للمضمار مساء اليوم السبت بتكريم الفائزين أصحاب الميداليات.