شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تحصد 6 ميداليات فى ثالث أيام بطولة أفريقيا لدراجات المضمار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الثالث من بطولة أفريقيا لدراجات المضمار رقم 7، المقامة على المضمار الدولى باستاد القاهرة، منافسات قوية بين المنتخبات المشاركة، وفى سباق الإقصاء لفئة الناشئين احتل المصرى عبد الله عفيفى المركز الأول، وجاء المغرب فى المركز الثانى، والجزائر فى المركز الثالث.