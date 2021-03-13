شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبو الأهلي فى المطار قبل التوجه إلى الكونغو لمواجهة فيتاكلوب.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الصفحة الرسمية للنادى الأهلى عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" بثا مباشرا لبعثة الفريق الأحمر فى مطار القاهرة قبل التوجه إلى الكونغو لمواجهة فيتا كلوب ضمن مباريات بطولة دورى أبطال أفريقيا.

ووصلت مطار القاهرة الدولي، منذ قليل، بعثة النادي الأهلي استعدادا للسفر إلى الكونغو عبر طائرة خاصة لمواجهة فيتا كلوب الكونغولي، الثلاثاء المقبل في الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، حيث أسند مجلس الإدارة رئاسة البعثة إلى العامري فاروق نائب رئيس النادي.

وأنهت البعثة إجراءات سفرها عبر صالة 3 بالمطار، ومن المقرر أن تغادر بعثة الأهلى للكونغو فى الثالثة عصر اليوم على متن طائرة خاصة تحمل رقم ms3200 تابعة للشركة الوطنية مصر للطيران.

وفضل بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق الأهلي السفر مبكرًا إلى الكونغو، للتعود على أجواء الطقس الحار واللعب على ملعب نجيل صناعي، حيث حرص مجلس إدارة النادي الأهلي على توفير طيران خاص لبعثة الفريق الأحمر في رحلاته بأدغال أفريقيا توفيرا للوقت والجهد، وحفاظا على اللاعبين من الإجهاد بسبب طول رحلة السفر والترانزيت خلال رحلات السفر العادية.

وأنهت السفارة المصرية فى الكونغو ترتيبات إقامة واستقبال بعثة الأهلى منذ وصولها إلى المطار وحتى فندق الإقامة، بحيث يكون أحد مسئولى السفارة المصرية فى استقبال البعثة الحمراء فى الكونغو، وكذلك ملعب التدريب ووسائل النقل المسئولة عن تحركات البعثة إلى ملعب التدريبات وملعب المباراة.