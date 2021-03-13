شكرا لقرائتكم خبر عن برة الملعب.. آن سعيد لاعبة السلة: عادل إمام نجمى المفضل.. وهوايتى "الهيب هوب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعيدًا عن الرياضة و صالات المنافسات هناك جانب آخر فى حياة اللاعبات على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب تتجرد فيه اللاعبات من البطولات والألقاب التى تحققت على أيديهن، ويظهرن من خلاله اهتمامهن بحياتهن الشخصية وهواياتهن، ونجمة اليوم فى برة الملعب هى "آن سعيد" لاعبة كرة السلة فى نادى الطيران، والتى تعد من أبرز نجمات اللعبة لما شاركت فيه من بطولات عديدة على صعيد الناشئين والشباب والدرجة الأولى وتتألق أيضاً من حيث الشياكة والأناقة خارج صالات المنافسات.

ما هوايتك المفضلة بعيدا عن الرياضة ؟ رقص الهيب هوب .

الفراخ .

عادل إمام .

تامر حسنى.

مدربة.

لا بتجاهل.

روبى.

الكاجوال أكتر.

رياضى يكون أفضل.