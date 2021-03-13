شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يلبي طلب علي معلول بعد موافقة الخطيب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أثار تجدد إصابة على معلول الظهير الأيس للفريق الكروي الأول للنادي الأهلى استياء أعضاء الجهاز الفني للنادي الاهلي بقيادة الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني والذي كان يأمل في تماثل على معلول للشفاء واللحاق بمواجهة فيتا كلوب الكونغولي.

ويواجه الأهلي فريق فيتا كلوب الكونغولي «الثلاثاء» ضمن مباريات الجولة الثالثة لدوري المجموعات لدوري رابطة الأبطال الإفريقي في الكونغو والتي يأمل الأهلي في تحقيق الفوز خلالها من أجل قطع خطوة كبيرة نحو حجز إحدي بطاقتي التأهل للدور قبل النهائي للبطولة.

وطلب على معلول من مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب السفر إلى تونس للعرض على طبيب المنتخب التونسي في سبب تجدد اصابته والوقوف عن إمكانية العلاج في تونس تحت اشرافه أو اتخاذ قرار بالسفر إلى احدي الدول الأوربية لإستكمال برنامجه التأهيلي هناك.

وتعرض على معلول للإصابة بشد في العضلة الخلفية في مباراة الأهلي وبايرميونخ في كأس العالم للأندية التي أقيمت في الدوحه وحقق الأهلي خلالها الفوز بالمركز الثالث.

ووافق مجلس إدارة الأهلي بقيادة محمود الخطيب على طلب اللاعب بالسفر إلى تونس خلال الساعات القليلة المقبلة للعرض على طبيب المنتخب التونسي وإبلاغ الأهلي بالموقف النهائي سواء بالإستمرار للعلاج في تونس أو السفر إلى احدي الدول الأوربية لتلقي العلاج هناك.

وسيصطحب على معلول الظهير الأي معه صور الاشعة والتقارير التي أجريت له منذ تعرضه للإصابة لعرضها على طبيب المنتخب التونسي.