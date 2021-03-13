شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو عبد السلام يجتمع بحراس الزمالك الثلاثة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حرص عمرو عبدالسلام مدرب حراس المرمى بالفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على عقد جلسة مع الثلاثي محمود عبدالرحيم جنش، ومحمد أبوجبل، ومحمد عواد على هامش المران.

جاءت الجلسة بهدف تحفيز الثلاثي وشرح البرنامج المحدد في المران، كما ركز مدرب الحراس على تدريبات لزيادة سرعة رد الفعل، والتعامل مع التسديدات من مسافة قريبة من المرمى.

ويستعد الزمالك لمواجهة الترجي التونسي في التاسعة من مساء الثلاثاء، باستاد القاهرة، في إطار الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.