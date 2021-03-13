شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يتحفظ علي المستوي البدني للاعبي الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تحفظ الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الكروي الأول لنادي الزمالك على المستوي البدني للاعبي الفريق وعدم قدرتهم على اكمال المباريات بنفس المستوي.

ويستعد الزمالك لمواجهة الترجي التونسي المقررة «الثلاثاء» ضمن مباريات الجولة الرابعة لدوري المجموعات لدوري أبطال أفريقيا والتي ستجري على ارض ستاد القاهرة والتي يسسعي الزمالك لتحقيق الفوز بها والبقاء ضمن المنافسة على الفوز بإحدي بطاقتي التأهلي للدور قبل النهائي للبطولة.

وطلب كارتيرون، من فرناندو مدرب الأحمال وضع خطة بدنية للاعبي الفريق من اجل الارتقاء بمستواهم البدني خلال الفترة المقبلة لضمان وصول اللاعبين لأعلي فورمه.



وحدد فرناندو برنامج خاص للاعبي الزمالك يتضمن على تطبيق اليوم الكامل في بعض الأيام التي تسبق المشاركة في المباريات الرسمية سواء المحلية أو الإفريقية.

وطلب كاتريون من الجهاز الاداري للفريق برئاسة احمد زاهر تجهيز ملخص لمباريات الترجي التونسي الأخيرة من اجل مشاهدتها مع لاعبي الفريق وخصوصاً مباراته مع الزمالك والسعي لتصحيح الأخطاء التي وقع فيها لاعبو الزمالك لتفادي تكرارها في المباراة المقبلة.

