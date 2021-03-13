شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تحصد ٦ ميداليات في ثالث أيام بطولة أفريقيا لدراجات المضمار والان نبدء بالتفاصيل



أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - شهدت منافسات اليوم الثالث من بطولة أفريقيا للدراجات للمضمار رقم ٧- المقامة على المضمار الدولي باستاد القاهرة- منافسات قوية بين المنتخبات المشاركة.

وفي سباق الإقصاء لفئة الناشئين احتل المصري عبد الله عفيفي المركز الأول، وجاءت المغرب في المركز الثاني والجزائر في المركز الثالث.

وفي سباق الإقصاء لفئة نخبة الرجال احتلت جنوب أفريقيا المركزين الأول والثاني، وجاءت الجزائر في المركز الثالث.

وفي سباق السرعة الفردية لنخبة الرجال احتلت جنوب أفريقيا المركزين الأول والثاني وجاءت المغرب في المركز الثالث.

وفي سباق ماديسون لنخبة السيدات احتلت مصر المركز الأول وجاءت نيجيريا في المركز الثاني.

وفي السباق نفسه لفئة الناشئات جاءت مصر في المركز الأول، وجنوب أفريقيا في المركز الثاني.

وفي سباق ماديسون لنخبة الرجال احتلت جنوب أفريقيا المركز الأول وجاءت الجزائر في المركز الثاني.

وفي السباق نفسه لفئة الناشئين احتلت مصر المركز الثاني خلف جنوب أفريقيا المتصدرة.

وفي سباق الإقصاء لفئة الناشئات احتلت المصرية حبيبة عليوة المركز الثاني، وحققت الجزائر المركزين الأول والثالث.

وفي سباق الإقصاء لنخبة السيدات احتلت المصرية إبتسام زايد المركز الأول وجاءت المغرب في المركز الثاني وجنوب أفريقيا في المركز الثالث.

وفي سباق السرعة الفردية للناشئين احتلت جنوب أفريقيا المركزين الأول والثالث وجاءت نيجيريا في المركز الثاني.

وفي سباق السرعة الفردية لنخبة السيدات احتلت جنوب أفريقيا المركزين الأول وجاءت نيجيريا في المركزين الثاني والثالث.

وفي سباق السرعة الفردية للناشئات احتلت مصر المركز الثاني خلف جنوب أفريقيا المتصدرة وأمام نيجيريا صاحبة المركز الثالث.

ومن المقرر ان تختتم منافسات بطولة افريقيا للمضمار مساء اليوم بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ويقوم بتكريم الفائزين اصحاب الميداليات.