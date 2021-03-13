شكرا لقرائتكم خبر عن تغييرات جديدة في الجهاز الفني للإسماعيلي بعد الخسارة من الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر المهندس ابراهيم عثمان رئيس مجلس إدارة النادى الاسماعيلي المشرف العام على قطاع الكرة ضم أشرف خضر إلى الجهاز الفني الحالى للفريق الأول لكرة القدم، بقيادة البوسني دراجان يوفيتش.

وفضل مسؤولو الدراويش انضمام أحد المدربين من أصحاب الخبرات ضمن الجهاز المعاون للمدرب البوسني، في ظل عدم وجود خبرات كبيرة لعطية صابر، المدرب المساعد.

وسبق لـ«خضر» أن عمل فى النادى الاسماعيلي عضوًا فى الجهاز الفني لفترات طويلة، قبل أن يتولى القيادة الفنية للعديد من الفرق، ومنها منتخب السويس والمريخ البورسعيدى والقناة.

ويستعد الإسماعيلي لخوض مباراة طلائع الجيش، المقرر لها الثلاثاء المقبل، على استاد جهاز الرياضة العسكري، ضمن مباريات الأسبوع السادس عشر من مسابقة الدوري الممتاز.

ويحتل الدراويش المركز السادس عشر، في جدول ترتيب الدوري برصيد 10 نقاط، جمعها من الفوز في مباراة واحدة، وتعادل في 7 لقاءات وتعرض للهزيمة في مثلها، وأحرز لاعبوه 12 هدفًا، وتلقت شباكه 20 غيرها.