شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس فيفا يقترح مسابقة جديدة لكرة القدم الأفريقية تصل جوائزها لـ 20 مليون دولار والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استغل جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» الجمعية العمومية للاتحاد الأفريقي من أجل اختيار مجلس جديد يقود الكرة الأفريقية خلال السنوات الأربع المقبلة.

واقترح «إنفانتينو» على باتريس موتسيبي، رئيس الاتحاد الأفريقى الجديد، التكاتف مع الاتحادات الأهلية لإقامة بطولة تحت مسمى دوري السوبر الأفريقي، وهو ما يُعد محل نقاش من جانب «كاف»، بعد نجاح «موتسيبي».

ويتضمن دوري السوبر الأفريقي جوائز مالية تصل إلى 20 مليون دولار، وتشارك فيه أندية الصفوة في قارة أفريقيا، بحسب المقترح المطروح على طاولة «كاف»، لكن التحدي بالنسبة لـ«موتسيبي» هو الجدول الزمني للبطولة، في ظل انشغال الأندية بخوض منافسات دوري الأبطال والكونفيدرالية.

ولعب «إنفانتينو» دورًا مهمًا في فوز «موتسيبي» بمقعد رئيس «كاف»، بعدما دعمه وسانده، وظهر ذلك بوضوح من خلال الترتيبات والجلسات التي حدثت قبل انتخابات «كاف».