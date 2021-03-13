شكرا لقرائتكم خبر عن محامي كهربا ييكشف تطورات قضية اللاعب مع الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف على عباس، محامي اللاعب محمود عبدالمنعم كهربا لاعب الفريق الكروي الاول بالنادي الاهلي أنه ينتظر تحديد جلسة لقضية اللاعب من قبل الاتحاد الدولى بعد الحكم السابق الذي صدر ضد اللاعب وقال: ننتظر من 5 إلى 7 أشهر لتحديد موعد جلسة للقضية التي درستها بشكل جيد ولكن الصورة غير واضحة حاليا بسبب الانتظار لتحديد موعد جلسة للقضية .

وأضاف: قرار فيفا لم يكن في صالح اللاعب أو نادي الزمالك ولكن الأهم أن قرار فيفا لم يكن فيه قرار ضد «كهربا».

وأوضح: «المبلغ الذي قضت به فيفا لم يصل 10% من المبلغ الذي طالبه الزمالك ضد اللاعب كهربا ولكن استئنفنا على القرار ونسعى لإلغاء القرار ضد اللاعب وهي قضية كبيرة وكهربا سيحصل على حقوقه».