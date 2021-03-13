شكرا لقرائتكم خبر عن صحيفة انجليزية : لاعبو ليفربول سخروا من محمد صلاح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف تقرير صحفي بريطاني، اليوم السبت، عن كواليس من داخل غرفة ملابس لاعبي ليفربول الإنجليزي.

وكان المصري محمد صلاح نجم ليفربول، خرج غاضبًا عقب استبداله أمام تشيلسي في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وغرد رامي عباس وكيل صلاح، بوضع نقطة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مما أثار الكثير من الجدل حول مصير اللاعب المصري مع ليفربول.

ووفقًا لصحيفة «ميرور«البريطانية، فإن لاعبي ليفربول سخروا من صلاح في غرفة خلع الملابس، وأطلقوا عليه بعض النكات اللطيفة عقب أيام من هذه الواقعة.

ويرتبط محمد صلاح بعقد مع ليفربول حتى صيف 2023، لكن تشير العديد من التقارير إلى أن اللاعب المصري قد يرحل إلى نادٍ آخر في الصيف المقبل.