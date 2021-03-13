شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات السبت: يوم حافل بالمواجهات.. ريال مدريد وإلتشي الأبرز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نستعرض لكم مباريات اليوم السبت 13 مارس الجاري في مختلف المسابقات الكبرى، حيث تُقام مواجهات عديدة في الدوري الإنجليزي والدوري الإسباني والدوري الألماني.

وتنطلق 4 مواجهات في إطار مباريات الجولة 28 من البريميرليج، أبرزهم مباراتي ليدز يونايتد أمام تشيلسي، وفولهام أمام مانشستر سيتي.

وفي الدوري الإسباني تتواصل مباريات الجولة 27 يوم السبت بواجهتين في صراع الصدارة، حيث يواجه ريال مدريد نظيره إلتشي، بينما أتلتيكو مدريد ضيفاً على خيتافي.

بينما تقام 5 مباريات في الدوري الألماني ضمن منافسات الجولة 25، حيث يواجه بايرن ميونيخ نظيره فيردر بريمن، ويستقبل بوروسيا دورتموند فريق هيرتا برلين.

وتستعرض «المصري اليوم» أهم المباريات يوم السبت:

ليدز يونايتد وتشيلسي:

يحل البلوز ضيفا ثقيلاً على ليدز يوناتيد في ملعبه ايلاند رود، ضمن مُنافسات الجولة 28 من البريميرليج، ويستهدف رجاء المدرب الألماني توماس توخيل تحقيق الفوز من أجل سلسلة النتائج الإيجابية التي يُحققها الفريق في الفترة الأخيرة.

ويحتل البلوز المركز الرابع في جدول ترتيب المسابقة برصيد 50 نقطة، بينما يحل ليدز يوناتيد في المركز الحادي عشر برصيد 35 نقطة.

فولهام ومانشستر سيتي:

يستقبل فولهام نظيره مانشستر سيتي على أرضية ملعبه كرافين كوتاج، في مباراة هامة جدًا بالنسبة للفريقين، خاصةً أصحاب الأرض الذي يُعاني من النتائج السلبية في الفترة الأخيرة، بينما يخوض السيتزنس المباراة بمعنوية منخفضة عقب خسارة الديربي في ملعبه أمام الجار مانشستر يونايتد بنتيجة هدفين مقابل لا شيء.

ويحتل مانشستر سيتي صدارة جدول الترتيب برصيد 68 نقطة، بعدما خاض 29 مباراة استطاع خلالها تحقيق الفوز في 21 وتعادل في 5 مناسبات وخسر 3 مرات، بينما يدخل فولهام اللقاء في المركز الثامن عشر برصيد 26 نقطة، حيث حقق الفوز 5 مرات وتعادل 11 وخسر 12 مرة.

ريال مدريد وإلتشي:

يستقبل ريال مدريد نظيره إلتشي على أرضية ملعب ألفريدو دي ستيفانو، ويسعى الفريق الملكي لتحقيق الفوز في هذه المباراة من أجل الحفاظ على صراع القمة، بينما يرغب إلتشي بالخروج بنقطة على الأقل في هذه المباراة.

كان ريال مدريد قد تعادل في مباراته الأخيرة أمام الجار أتلتيكو مدريد في ديربي العاصمة بفضل هدف كريم بنزيما في الدقائق الأخيرة، بينما يدخل إلتشي اللقاء بمعنويات عالية بعد الفوز في المباراة الأخيرة أمام إشبيلية بهدفين مقابل هدف.

ويحتل الفريق الملكي المركز الثالث في جدول ترتيب الليجا برصيد 54 نقطة، بينما يُعاني إلتشي من شبح الهبوط، حيث يحتل المركز السابع عشر برصيد 24 وبفارق نقطتين فقط عن منطقة الخطر.

خيتافي وأتلتيكو مدريد:

يطير الأتليتي لمواجهة خيتافي على أرضية ملعبه كولسيوم الفونسو بيريز، في مباراة يسعى خلالها أتلتيكو لتحقيق الفوز من أجل الحفاظ على صدارة الليجا المُشتعلة.

ويملك المدرب الأرجنتيني دييجو سيميوني تشكيلة مكتملة، لأول مرة هذا الموسم، بعد تعافي المدافع خوسيه ماريا خيمنيز، وعودته للتدريبات عقب إصابة عضلية.

ويحتل الروخيبلانكوس الصدارة برصيد 62 نقطة، بينما يقبع خيتافي في المركز الخامس عشر برصيد 27 نقطة.

فيردر بريمن وبايرن ميونيخ:

يحل بايرن ميونيخ ضيفاً على فيردر بريمن بملعبه فيسير شتاديون، ويسعى الفريق البافاري لتحقيق الفوز من أجل الحفاظ على صدارة جدول الترتيب في ظل المُنافسة الشرسة مع لايبزيج صاحب الوصافة، بينما يرغب فيردر بريمن في تحقيق نتيجة إيجابية.

ويحتل بايرن ميونيخ المركز الأول برصيد 55 نقطة، وبفارق نقطتين فقط عن لايبزيج، بينما يأتي فيردر بريمن في المركز 12 برصيد 30 نقطة.