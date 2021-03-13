الدوري الأميركي للمحترفين: اصابة قوية لامبيد في ركبته

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لوس انجليس: تعرّض الكاميروني جويل امبيد نجم فيلادلفيا سفنتي سيكسرز لاصابة قوية بركبته في أوّل مباراة بعد خروجه من الحجر الصحي، خلال فوز فريقه على واشنطن ويزاردز 127-101 الجمعة في دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين.

امبيد الغائب عن مباراة كل النجوم الاحد الماضي بسبب قيود بروتوكول فيروس كورونا، هبط بقوة على ركبته اليسرى، بعد سحقه كرة في السلة عندما كان فريقه متقدما 80-60 منتصف الربع الثالث.

ساعده مساعد مدربه سيكسرز كيفن جونسون على النهوض، ثم سار بمفرده الى غرف الملابس.

قال المدرب دوك ريفرز إن اطباء الفريق سيقيّمون حالة امبيد يوم السبت بعد انخفاض مستوى التورم.

اضاف المدرب عن لاعبه الذي سجل 23 نقطة وهو أعلى رصيد في فريقه "فقد توازنه وهو يسقط. لن أتكهن. معنوياته مرتفعة. فلنأمل للافضل".