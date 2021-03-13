شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار غياب هانى عادل ومحمد سامى عن غزل المحلة أمام المقاولون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل الثنائى هانى عادل ومحمد سامى لاعبا فريق غزل المحلة الغياب عن مباراة الفريق أمام المقاولون العرب فى بطولة الدورى المصرى الممتاز، والمقرر لها غدا الأحد باستاد الجبل الأخضر بسبب الإصابة.

وتتمثل إصابة هانى عادل بالتهابات فى الحوض غاب على إثرها عن المباريات السابقة في بطولة الدورى الممتاز ، بينما جاء غياب محمد سامى منذ مباراة الزمالك التى شهدت اصطدامه مع التونسى فرجانى ساسى وأصيب على إثرها فى الرأس ولم يشارك فى المباريات حتى الآن.

ويستعد فريق غزل المحلة للسفر إلى القاهرة اليوم للدخول فى معسكر مغلق لمدة 24 ساعة قبل مواجهة المقاولون العرب فى بطولة الدورى المصرى الممتاز.

ويستضيف فريق ذئاب الجبل نظيره غزل المحلة غدا الأحد ضمن مباريات الجولة الـ16 من بطولة الدورى المصرى الممتاز والتى سوف تقام باستاد الجبل الاخضر.

ويحتل فريق غزل المحلة المركز الحادى عشر بجدول ترتيب بطولة الدورى المصرى الممتاز برصيد 19 نقطة بينما ويحتل المقاولون العرب المركز الـ 13 برصيد 15 نقطة حصدها ذئاب الجبل بعد 15 مباراة حيث فازوا فى 4 مباريات وتعادلوا فى 3 أخرى، وتلقوا الهزيمة فى 8 لقاءات، وسجل لاعبو المقاولون 15 هدفاً واستقبلت شباكهم 20 هدفاً آخر.