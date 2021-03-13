شكرا لقرائتكم خبر عن أسامة نبيه يظهر فى مران الزمالك وكارتيرون يجتمع باللاعبين استعدادا للترجى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني لفريق الزمالك، جلسة سريعة مع اللاعبين قبل انطلاق المران للحديث عن المرحلة المقبلة، وأهمية الفوز على الترجي التونسي، وتحدث المدير الفنى عن أهمية تركيز كل اللاعبين فى تنفيذ البرنامج المحدد لهم لضمان جاهزية كل عناصر الفريق تمهيدا للاستفادة من الجميع فى المرحلة المقبلة.

ويستعد الزمالك لمواجهة الترجي التونسي فى التاسعة مساء الثلاثاء باستاد القاهرة، فى إطار الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وشهد مران فريق الزمالك اليوم وجود أسامة نبيه المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم للمرة الأولى بعد انضمامه للجهاز الفنى المعاون للفرنسي باتريس كارتيرون.

وحرص أسامة نبيه على تدوين كل المعلومات الخاصة بالفريق واللاعبين خلال المران، لدراستها بشكل جيد ووضع خريطة التعامل مع المرحلة المقبلة.

وانضم أسامة نبيه لجهاز الزمالك الجديد لتولي منصب المدرب العام، كما سيقوم بمهام ودور مدير الكرة بالتنسيق مع المدير الفني، خاصة أن كارتيرون، رفض تواجد مشرف على الكرة ومدير للكرة ضمن جهازه الفني.

ولم يتمكن أسامة نبيه من التواجد في مقر الزمالك، خلال قيادة كارتيرون للمران الأول بالأمس، نظرا لانشغاله بخوص آخر مباراة له على رأس القيادة الفنية لفريق زد، قبل استلام مهام عمله بشكل رسمي في نادي الزمالك، لتبدأ مهمته بشكل رسمي اليوم.

ويرتبط أسامة نبيه بعلاقة جيدة مع أغلب لاعبي الزمالك، خاصة الدوليين حيث سبق له تدريب المنتخب الوطني في وقت سابق برفقة الأرجنتيني هيكتور كوبر، لذلك فهو على دراية كبيرة بإمكانيات وقدرات كافة اللاعبين المتواجدين في الزمالك بالوقت الحالي.