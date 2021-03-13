شكرا لقرائتكم خبر عن الطلائع يواجه إنبى 26 مارس فى ثانى وديات فترة توقف الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اتفق الجهاز الإدارى لنادى طلائع الجيش مع نظرائهم فى نادى إنبى على إقامة مباراة ودية تجمع الفريقين فى 26 مارس الجارى باستاد جهاز الرياضة العسكرى، فى ثانى وديات الطلائع خلال فترة توقف الدورى بسبب الأجندة الدولية، حيث يلاقى الفريق فى الودية الأولى فريق سيراميكا 21 مارس الجارى .

ويواجه طلائع الجيش نظيره الإسماعيلى فى السابعة مساء الثلاثاء المقبل بالدورى، ثم يلاقى المصرى البورسعيدى فى السابعة مساء السبت 3 أبريل المقبل باستاد الإسكندرية في الجولة السابعة عشرة لمسابقة الدورى العام.

من جهته حذر عبد الحميد بسيونى، المدير الفنى لطلائع الجيش، لاعبيه من انتفاضة الإسماعيلى الذى تلقى خسارة من الأهلى فى مباراته الأخيرة بالدورى ويسعى لاعبوه لنفض غبار الهزائم وتحقيق انتصار غائب منذ فترة طويلة، ويعكف عبد الحميد بسيونى على دراسة مباريات الإسماعيلى للوقوف على نقاط القوة والضعف للدراويش قبل ملاقاته الثلاثاء المقبل على استاد جهاز الرياضة العسكرى بالجولة السادسة عشر لمسابقة الدورى الممتاز.

وتأتى مباراة الإسماعيلى والأهلى المؤجلة من الجولة الثانية عشرة للمسابقة والتى أقيمت مساء الأربعاء على استاد برج العرب بالإسكندرية وفاز فيها الأحمر بثنائية نظيفة، على رأس المباريات التى يدرسها بسيونى، لاسيما أنها تشهد الظهور الأخير للدراويش بالمسابقة قبل مواجهة الطلائع.

ووصل عبد الحميد بسيونى المدير الفنى لطلائع الجيش لمباراته رقم 100 فى مسيرته التدريبية بعدما قاد فريقه للتعادل مع إنبى بهدف لكل فريق فى الجولة الخامسة عشر لمسابقة الدورى الممتاز، واستطاع بسيونى أن يحقق الفوز فى 40 مباراة بينما تعادل فى 35 لقاء وخسر 25 مواجهة أخرى.

فى شأن آخر، دخل أحمد سمير، جناح طلائع الجيش، حسابات لجنة التخطيط بالنادى الأهلى من أجل التعاقد معه وتدعيم مركز الجناح الأيمن بالفريق الأحمر، فى ظل رغبة الجهاز الفنى فى تدعيم هذا المركز بلاعبين سوبر.

ويقدم أحمد سمير مستويات قوية مع طلائع الجيش فى الموسم الحالي، وبات محط اهتمام مسئولى الأهلي لأنه يجيد اللعب فى مركزى الجناح الأيمن والأيسر، بخلاف دقته فى التصويب على المرمى.

ويعانى الأهلى من تراجع مستوى حسين الشحات الذى يلعب فى مركز الجناح الأيمن، وعدم تقديم طاهر محمد طاهر أوراق اعتماده مع الفريق الأحمر حتى الآن، باعتباره يلعب فى المركزين الأيمن والأيسر.

ويتابع مسئولو النادى الأهلى أكثر من لاعب محلى خلال الموسم الحالى من أجل التعاقد معه وتدعيم صفوفه فى الانتقالات الصيفية المقبلة، لاسيما مع تراجع أداء غالبية اللاعبين فى هذا المركز.

ويحتل أحمد سمير صدارة ترتيب جدول الدورى المصرى هذا الموسم برصيد 7 أهداف بالتساوى مع عمر كمال لاعب المصرى ويوسف أوباما لاعب الزمالك.