شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف خضر مدرباً عاماً فى جهاز يوفيتش بالإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر المهندس إبراهيم عثمان، رئيس مجلس إدارة النادى الإسماعيلى، والمشرف العام على قطاع الكرة، ضم أشرف خضر للجهاز الفنى الحالى بقيادة البوسنى دراجان يوفيتش.

أشرف خضر عمل فى النادى الإسماعيلى عضوا فى الجهاز الفنى لفترات طويلة قبل أن يتولى القيادة الفنية للعديد من الفرق، منها منتخب السويس والمريخ البورسعيدى والقناة، ويعد من أبناء النادى الذين لا يدخروا أى جهد فى خدمة ناديهم .

وتعقد اللجنة الفنية بالنادى الاسماعيلي، برئاسة على أبو جريشة، اجتماعا مع البوسنى دراجان يوفيتش المدير الفنى للفريق؛ لمناقشة إقامة معسكر داخلى للدراويش، خلال فترة توقف الدورى لتجهيز اللاعبين فنيًّا وبدنيًّا للمباريات المحلية التى تعقب فترة التوقف؛ بسبب الأجندة الدولية، ومن المقرر أن يخوض الفريق مباريات ودية لتجهيز المصابين والبدلاء لعودة الدوري، ويستعد فريق الإسماعيلى لمواجهة طلائع الجيش المقرر لها السابعة مساء الثلاثاء المقبل على استاد جهاز الرياضة العسكرى، فى إطار مباريات الأسبوع السادس عشر للمسابقة.

وأغلق الجهاز الفنى للنادى الإسماعيلى صفحة مباراة الأهلى التى أقيمت مساء الأربعاء على استاد برج العرب بالإسكندرية، فى اللقاء المؤجل من الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدورى الممتاز وخسرها الدراويش بهدفين نظيفين.

ولعب النادى الإسماعيلى 15 مباراة، فاز فى مباراة وتعادل فى 7 لقاءات، وسقط فى فخ الهزيمة فى 7 مواجهات، وسجل 12 هدفا واستقبل 20 هدفا، وله 10 نقاط فقط.

وحقق الدراويش الفوز الوحيد على نادى أسوان، فيما تعادل أمام كل من: "المصرى، الإنتاج الحربى، البنك الأهلى، غزل المحلة، بيراميدز، إنبى، وادى دجلة"، وسقط أمام كل من: "الجونة، المقاصة، المقاولون العرب، سموحة، الاتحاد السكندرى، الزمالك، والأهلى".