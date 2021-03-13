شكرا لقرائتكم خبر عن الجبلاية تفرج عن ملابس الحكام الدوليين فى احتفالية خاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف وجيه أحمد، رئيس لجنة الحكام باتحاد الكرة، عن موقف الملابس التى طالب عدد كبير من الحكام الدوليين اللجنة الثلاثية المكلفه بإدارة اتحاد الكرة بصرفها، وكذلك الأدوات والشعارات والكارنيهات الخاصة بالاتحاد الدولى للكرة التى أرسلها "فيفا" للجبلاية.

وقال وجيه أحمد، رئيس لجنة الحكام الرئيسية، إنه ينتظر عودة أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية باتحاد الكرة من المغرب للحصول على موافقته فى ترتيب إقامة حفل للحكام الدوليين وتسليمهم الملابس والشارات والكارنيهات.

وأشار رئيس لجنة الحكام، فى تصريحات لليوم السابع، إلى أن شنط ملابس الحكام الدوليين موجودة فى مشروع الهدف بمدينة 6 أكتوبر، ويتم صرف بعض الأدوات بشكل فورى للحكام عند تعيينهم للمباريات، حتى يتم صرف الملابس وكل الادوات كاملة فى الاحتفال المزمع أقامته فى مشهد يليق بالحكام الدوليين .

وطلب عدد كبير من الحكام الدوليين من اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة صرف الملابس الخاصة بهم وأدوات وشعارات وكارنيهات الاتحاد الدولى التى أرسلها الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" للجبلاية .

وأرسل الاتحاد الدولى لكرة القدم شنط الملابس الخاصة بهم من ترنجات وقمصان وشورتات والشعارات التى يضعها الحكام الدوليين على قمصانهم فى المباريات وكذلك الملابس، لكن حتى الآن لم يتم تسليمها للحكام .

ويتواجد أحمد مجاهد فى المغرب لحضور اجتماعات الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" فى الانتخابات الأخيرة، والتى نجح خلالها هانى أبو ريدة فى الاحتفاظ بمقعده بعضوية مجلس الاتحاد الدولى لكرة القدم FIFA والمكتب التنفيذى للاتحاد الأفريقى لكرة القدم CAF بعد نجاحه بالتزكية على أحد مقعدى المنطقة الأفريقية الناطقة باللغات العربية والإسبانية والبرتغالية، لانسحاب مرشحين من الأربعة خلال الانتخابات التى أجريت اليوم بالعاصمة المغربية الرباط.

وتقدم الاتحاد المصرى لكرة القدم بالتهنئة لهانى أبو ريدة لشخصه وللكرة المصرية بصفة عامة على هذا الفوز الكبير لمرشح مصرى تحول إلى أيقونة دولية بالاحتفاظ بمقعده الدولى لأربع دورات متتالية، ليصبح صاحب الأقدمية الأولى بمجلس الفيفا وعضوا بالمكتب التنفيذى للكاف على مدار 17 عاما متصلة.

فيما أعلنت الجمعية العمومية للاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" تأييدها لتنصيب الجنوب أفريقى باتريس موتسيبى رئيساً للاتحاد لمدة 4 سنوات بشكل رسمى، خلال الجلسة رقم 43 المنعقدة حاليا فى مدينة الرباط بالمغرب، وفاز الجنوب أفريقى بالتزكية بعد انسحاب كافة مرشحيه.