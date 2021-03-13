شكرا لقرائتكم خبر عن جمال محمد على يغيب عن تحقيقات لجنة الانضباط بالجبلاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تغيب الدكتور جمال محمد على، نائب رئيس اللجنة الخماسية السابقة باتحاد الكرة ورئيس بعثة منتخب الشباب فى تونس، عن جلسة الاستماع التى دعته إليها لجنة الانضباط بالجبلاية برئاسة المستشار سيد بندارى، بعدما قررت اللجنة استدعاء بعض الأطراف لسماع أقوالهم فى أزمة منتخب الشباب وتفشى فيروس كورونا بين اللاعبين فى تونس.

وأرجع جمال محمد على غيابه عن جلسة التحقيق لأنه تقدم بتقرير متكامل عن رئاسته لبعثة الفراعنة الصغار فى تونس، يتضمن كل ما حدث هناك، رافضاً اتهامه بالتقصير، خاصة أن تأخره عن السفر إلى تونس كان سبب تمثيله لاتحاد الكرة فى الجمعية العمومية للاتحاد الافريقى لكرة القدم "كاف" آنذاك.

كما غاب ربيع ياسين عن استدعاء لجنة الانضباط باتحاد الكرة لسماع أقواله حول أسباب إصابات كورونا التى ضربت منتخب مصر مواليد 2001 ما أدى لاستبعادهم من تصفيات أمم أفريقيا التى أقيمت بتونس.

وأكد ربيع ياسين المدير الفنى الحالى لفريق بتروجت، فى اتصالات باتحاد الكرة، أن أقواله تم تدوينها فى التقرير الذى أرسله لاتحاد الكرة عقب توديع المنتخب لتصفيات أمم أفريقيا للشباب.

ومن المقرر أن تعلن لجنة الانضباط باتحاد الكرة عن القرارات الخاصة بمنتخب الشباب مواليد 2001 خلال أيام قليلة بعد الاستماع لأفراد الجهاز الفنى والطبى والإدارى.

وقررت اللجنة الثلاثية التى تدير اتحاد الكرة تجميد رواتب لجنة الانضباط بالجبلاية بسبب تأخر اللجنة فى إصدار القرارات النهائية بشأن أزمة منتخب الشباب بقيادة ربيع ياسين.

وانسحب منتخب الشباب مواليد 2001 من تصفيات أمم أفريقيا للشباب فى تونس بسبب تفشى فيروس كورونا بين اللاعبين، حيث تضغط اللجنة الثلاثية لصدور قرارات رادعة خلال الفترة المقبلة.

وأكد رئيس اللجنة الثلاثية لاتحاد كرة القدم أن جهاز منتخب الشباب، بقيادة ربيع ياسين، انتهى عمله منذ 20 ديسمبر الماضى بعد الخروج من منافسات التصفيات الأفريقية، مشيرًا إلى أنه تم تجميد المستحقات مؤقتًا لحين انتهاء تحقيقات لجنة الانضباط بسبب واقعة تفشى إصابات فيروس كورونا فى صفوف المنتخب.