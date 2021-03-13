شكرا لقرائتكم خبر عن الترجى يصل القاهرة غدا بطائرة خاصة لمواجهة الزمالك فى دورى الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى نادى الزمالك إخطاراً رسمياً من مسئولي الترجي التونسي، لتحديد موعد وصول البعثة التونسية إلى القاهرة، استعداداً لخوض مباراة الجولة الرابعة من دور المجموعات لمسابقة دورى أبطال أفريقيا، والمقرر لها التاسعة مساء الثلاثاء المقبل باستاد القاهرة.

وتقرر وصول بعثة الترجي إلى القاهرة غدا الأحد فى السادسة مساءً، استعداداً لمواجهة الزمالك، وأبلغت إدارة الفريق التونسي مسئولي الزمالك بحضورهم على متن طائرة خاصة لخوض اللقاء.

ومن المقرر أن يخوض الترجي التونسي مرانه الأساسي استعدادا لمواجهة الزمالك على استاد القاهرة الاثنين فى التاسعة مساءً فى نفس توقيت المباراة، وذلك وفقا للبروتوكول المتبع في الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف".

وتشهد مباراة الزمالك والترجي الظهور الأول للفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني الجديد للزمالك، خلفا للبرتغالي جايمي باتشيكو، حيث تسلم المسئولية رسمية بالأمس، وينتظر كارتيرون استلام تقرير شامل عن الترجي، يتضمن أسماء أكثر اللاعبين تأثيرين داخل الفريق بالوقت الحالي، والغيابات المنتظرة في صفوف بطل تونس في مباراة الثلاثاء، وذلك معلومات كاملة عن كافة خطوط الفريق التونسي، بداية من حراسة المرمي وحتى خط الهجوم.

وسبق وقاد كارتيرون الزمالك في ثلاثة مباريات ضد الترجي أحدهما في السوبر الأفريقي والذى حسمه الأبيض بنتيجة 3-1 ثم ألتقي الفريقين ذهابا وإيابا في دوري أبطال أفريقيا بالنسخة الماضية، وحسم الزمالك نتيجة الذهاب 3-1 قبل الخسارة في الإياب 1-0 ليتأهل بمجموع المباراتين 3-2.

ويسعى كارتيرون لمفاجأة بطل تونس بتجهيز خطة هجومية لمواجهة الترجي الثلاثاء المقبل، لضرورة تحقيق الزمالك للفوز في المباراة، لتحسين المركز حيث يحتل الأبيض حاليا المركز الثالث بترتيب المجموعة الرابعة بدوري الأبطال، برصيد نقطتين من تعادليين سلبيين أمام مولودية الجزائر وتونجيث السنغالي، بينما يتصدر الترجي المجموعة بـ 7 نقاط من فوزين وتعادل.