شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس غرفة الملابس ..عندما أطلق جوزيه اسم "ناشئ" على فريق بأكمله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دائماً ما تشهد غرفة خلع ملابس الأندية العديد من الكواليس التى يتم الكشف عن بعضها، فيما يتبقّى الكثير منها بمثابة أسرار لا يعلم عنها أحد شيئاً، وغالباً ما يكون لهذه الكواليس دور كبير فى العديد من القرارات المهمة التى قد تؤثر فى مستقبل بعض اللاعبين، لأن غرفة ملابس الفرق تُعد "المطبخ" الذى تخرج منه الشرارة الأولى لقرارات مهمة وتعليمات قوية ويكون لها دور كذلك فى تحقيق الانتصارات والصعود إلى منّصة التتويج، كما يكون لها دور كذلك فى استقبال الهزائم وخسارة البطولات، كما تشهد غرفة الملابس مناقشات صاخبة أحياناً ووصلات هزار أحياناً أخرى، لذا سنقدم فى سياق التقرير التالى كواليس بعض ما يحدث فى غرف الملابس بالكرة المصرية.

من اللاعبين الذين انتقلوا للأهلي أكثر من مرة ، هشام محمد لاعب وسط القلعة الحمراء الأسبق الذي تخرج من قطاع الناشئين للفريق الأول في عهد الساحر البرتغالي مانويل جوزيه.

ورحل هشام محمد من الأهلي أكثر من مرة وعاد مرة أخرى للنادي بعد تألقه في الأندية المحلية التى لعب لها على سبيل الإعارة.

وحكى هشام محمد في تصريحات تلفزيونية سابقة بعض كواليس تجربته في الأهلي ، وقال إنه تم تصعيده للفريق الاول بالأهلي موسم 2006 - 2007، تحت قيادة البرتغالي مانويل جوزيه، وكان من الصعب أن يتم تصعيد أحد الناشئين في ذلك الوقت، لأن الأهلي كان يضم وقتها عدد كبير من النجوم الكبيرة.

وأشار هشام محمد إلى أن جوزيه كان مُقتنع به تماماً خلال تواجده في قطاع الناشئين بالنادي الاهلي لدرجة أنه أطلق على الفريق الذي كنت ألعب فيه بالناشئين فريق هشام محمد".

وشدد على أنه كان دائماً قائد للفرق التى لعب لها في قطاع الناشئين حتى تم تصعيده للفريق الأول.

وأوضح هشام محمد أن أول مباراة شارك فيها مع الفريق الاول بالأهلي كانت بعد حصول الفريق على الدوري رسميا موسم 2006 - 2007، وكانت امام الترسانة وفاز فيها الأهلي بهدف لاحمد فتحي، وكان هشام لا يتخطى الـ17 عاماً وقتها.