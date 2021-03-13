شكرا لقرائتكم خبر عن موسيمانى يعلن قائمة الأهلى لمواجهة فيتا كلوب بالكونغو واستبعاد معلول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن بيتسو موسيمانى، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، قائمة الفريق ‏لمواجهة فيتا كلوب المقرر لها يوم 16 مارس الجارى بالكونغو، في الجولة الرابعة من دور ‏المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.‏

وجاءت قائمة الأهلي كالتالي: ‏محمد الشناوي وأحمد رمضان بيكهام ورامي ربيعة، وياسر إبراهيم وحمدي فتحي ومروان ‏محسن ومحمد شريف وأيمن أشرف وبدر بانون وحسين الشحات وأليو ديانج وعلي لطفي ‏وعمرو السولية، وصلاح محسن ومحمد مجدي قفشة وسعد سمير، وناصر ماهر وأكرم توفيق ‏ووالتر بواليا، وطاهر محمد طاهر، وجونيور أجايي ومحمد هاني ومصطفى شوبير، وأحمد نبيل ‏كوكا، فيما تم استبعاد على معلول للإصابة.

ويتوجه الأهلى إلى الكونغو عصر اليوم، السبت؛ استعدادا لمواجهة فيتا كلوب، وكان الفريق قد خاض ‏مرانه الأخير في القاهرة صباح اليوم على ملعب التتش قبل السفر إلى الكونغو.‏

وتطير بعثة الأهلى عصر اليوم إلى الكونغو على متن طائرة خاصة لمواجهة فريق فيتا كلوب الثلاثاء المقبل في الجولة الرابعة للمجموعة الإولى لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وخاض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي مراناً صباح اليوم، السبت، على ملعب التتش ثم تحرك الفريق إلى مطار القاهرة تمهيداً لبدء رحلة الكونغو على متن طائرة خاصة ، و يترأس البعثة ، العامري فاروق نائب رئيس النادي .

وكان الدكتور أحمد أبو عبلة رئيس الجهاز الطبي بالفريق قد أعلن نتيجة مسحة الفريق قبل السفر للكونغو ، وأوضح أن النتيجة جاءت سلبية.