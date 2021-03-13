شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يصرف 4 ملايين جنيه مكافآت متأخرة للمنتخب قبل مباراتى كينيا وجزر القمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مسؤولو اتحاد الكرة أنه تم صرف 4 ملايين جنيه للمنتخب الوطنى الأول، عبارة عن المكافآت المتأخرة للفراعنة خلال الفترة الماضية، وجاء الإفراج عن هذه المكافآت قبل المعسكر المقبل الذى يشهد مباراتىّ كينيا وجزر القمر يومى 25 و29 مارس الجارى فى التصفيات المؤهلة لأمم افريقيا 2022.

وعقدت اللجنة التى تدير اتحاد الكرة اجتماعاً مع الجهاز الفنى للفراعنة مؤخراً، تم خلاله مناقشة احتياجات الفراعنة للفترة المقبلة، ووعدت اللجنة بتذليل أى عقبات حتى يحقق المنتخب النتائج المرجوة لإسعاد الجماهير المصرية.

وحدد حسام البدرى المدير الفنى لمنتخب مصر يوم 19 مارس الجارى موعداً لإعلان قائمة المنتخب النهائية لمباراتى كينيا وجزر القمر يومى 25 و 29 مارس الجارى فى إطار منافسات الجولات الختامية من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس أمم أفريقيا بالكاميرون.

وفضل الجهاز الفنى الانتظار لحين انتهاء أندية الأهلى والزمالك وبيراميدز من خوض جولاتهم بالبطولات الأفريقية، على أن يعلن أسماء اللاعبين المختارين بعدها.

وأعلن الجهار الفنى لمنتخب مصر قائمة اللاعبين المحترفين المنضمين لمعسكر الفراعنة الرسمى المقبل، وشملت القائمة 6 لاعبين هم محمد صلاح (ليفربول الإنجليزى )، ومحمد الننى (أرسنال الإنجليزى )، وأحمد حجازى (اتحاد جده السعودى ) ومحمود حسن تريزيجيه (أستون فيلا الإنجليزي) وأحمد حسن كوكا( أولمبياكوس اليونانى ) ومصطفى محمد (جالطة سراى التركي).

وأكد محمد بركات مدير المنتخب الوطنى أنه تم مخاطبة أندية هؤلاء اللاعبين بالاستدعاءات الرسمية طبقا للمواعيد الزمنية المحددة من قبل الفيفا موضحا أنه على تواصل مع هذه المجموعة المختارة للتنسيق حول تحديد رحلات الطيران لحضورهم للقاهرة والانضمام إلى رحلة الفريق المسافرة إلى نيروبى يوم 23 مارس.

ويدخل المنتخب معسكره المغلق بداية من 20 الشهر الجارى بانضمام اللاعبين المحليين عقب انتهاء مشاركة الأندية فى البطولات.