شكرا لقرائتكم خبر عن على أبو جريشة: هجوم الإسماعيلى محتاج تدعيم ..ونستغل التوقف فى ترتيب الاوراق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرى على أبو جريشة رئيس اللجنة الفنية بالإسماعيلى أن هجوم الدراويش يحتاج إلى دعم بلاعبين أقوياء خلال الفترة المقبلة ، مشيرا إلى ضيق الوقت منع أبرام كل الصفقات المطلوبة لتدعيم الصفوف .

وقال أبو جريشة فى مداخلة هاتفية لبرنامج بى أون تايم الذى يذاع على شاشة أون تايم سبورتس 1 أن الإصابات و الغيابات سبب رئيسى فى تذبذب نتائج فريق الإسماعيلى فى المرحلة الماضية ، مشيرا إلى أن اللاعبين قرروا فتح صفحة جديدة من أجل عودة الروح و الأداء القوى لمصالحة الجماهير خلال الفترة المقبلة .

وكشف أبو جريشة، أن فريق الاسماعيلى سيرتب الأوراق فى فترة توقف الدورى القادمة من أجل الوقوف على نقاط القوة و الضعف لإستعادة الثقة .

تعقد اللجنة الفنية بالنادي الاسماعيلي، برئاسة على أبو جريشة، اجتماعا مع البوسنى دراجان يوفيتش المدير الفنى للفريق؛ لمناقشة إقامة معسكر داخلى للدراويش، خلال فترة توقف الدوري لتجهيز اللاعبين فنيًّا وبدنيًّا للمباريات المحلية التى تعقب فترة التوقف؛ بسبب الأجندة الدولية.

ويخوض الدراويش مباريات ودية لتجهيز المصابين والبدلاء لعودة الدوري، ويستعد فريق الإسماعيلي لمواجهة طلائع الجيش المقرر لها السابعة مساء الثلاثاء المقبل على استاد جهاز الرياضة العسكرى، فى إطار مباريات الأسبوع السادس عشر للمسابقة.