شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. الذكرى الثالثة لوفاة سمير زاهر متعهد بطولات الكرة المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى مثل هذا اليوم 13 مارس فقدت الكرة المصرية شخصية كروية حفرت تاريخها بحروف من ذهب فى اتحاد الكرة، بفضل إنجازاته التى لا تنسى، حتى أصبح متعهد البطولات فى الكرة المصرية، إنه سمير زاهر رئيس اتحاد الكرة الأسبق الذى وافته المنية فى مثل هذا اليوم منذ ثلاثة أعوام بعد صراع مع المرض.

ولد سمير زاهر يوم 30 أغسطس عام 1943 فى دمياط، تخرج فى كلية فيكتوريا بالمعادى، وينتمى زاهر لأحد أهم العائلات فى محافظة دمياط وكان متزوج من الدكتورة فاطمة القلينى لديه ولدان "منة وحمادة"، وأحفاده يوسف وملك وزيدان وزاهر.

بدأ زاهر مشواره الكروى لاعبا بنادى دمياط، ثم لعب بالمنتخب العسكرى خلال الفترة (1970-1973)، وفى عام 1964 انضم للنادى الأهلى الذى استمر ضمن صفوفه حتى عام 1973، وشارك أيضاً فى تشكيل المنتخب الوطنى خلال الفترة (1965- 1967).

وأعلن سمير زاهر اعتزاله لكرة القدم ليتجه بعد ذلك إلى العمل الإدارى، وتولى منصب عضو مجلس إدارة نادى هليوبوليس الرياضى خلال الفترة (1990 – 2002)، كما أصبح عضوا فى اتحاد الكرة المصرى لكرة القدم عام 1992، ثم نائباً لرئيس الاتحاد عام 1994.

وفى عام 1996 ترأس زاهر الاتحاد المصرى لكرة القدم خلال الفترة (1996-1999)، حتى شغل عضوية اللجنة التنفيذية للاتحاد العربى لكرة القدم خلال الفترة (1999-2003) قبل أن يتولى رئاسة الجبلاية للمرة الثانية من عام 2005 وحتى 2012، ورحل بعد حادثة بورسعيد التى راح ضحيتها 72 مشجعاً من الألتراس فى مباراة الأهلى والمصرى.

سمير زاهر هو الرئيس الأكثر تتويجًا بالألقاب طوال تاريخ الاتحاد المصرى لكرة القدم منذ تأسيسه عام 1921، فلم يحقق أى رئيس اتحاد أفريقى أو عربى الإنجازات التى حققها الرجل السبعينى؛ وفاز بأربع بطولات للأمم الأفريقية، بداية من مهمة 98 «المستحيلة» فى بوركينا فاسو، وانتهاء بثلاثية «الألفية» مع حسن شحاتة (2006 و2008 و2010)، وهو رئيس لإتحاد الكرة ليحقق إنجازا غير مسبوق فى حصوله على البطولات القارية على مستوى أفريقيا وآسيا وربما أوروبا.

وأدخل زاهر التسويق الرياضى فى مصر لأول مرة، ثم وضع سعراً للدورى المصرى بدأ بـ3 ملايين جنيه ووصل الآن إلى أكثر من 100 مليون جنيه فى الموسم الواحد.

سمير زاهر هو الذى أصر على استئناف النشاط الكروى عقب ثورة 25 يناير 2011 ونجح بالفعل فى إعادة المسابقة بحضور الجماهير وشهدت الكرة المصرية فى عهده آخر مباراة قمة بحضور أكثر من 90 ألف متفرج، ولم تنقل مباراة واحدة للمنتخب المصرى خارج أرضه، رغم وقوع مذبحة بورسعيد الدامية .

لم يتوقف نشاط سمير زاهر عند العمل الرياضى فقط، بل اقتحم الحياة السياسية من خلال عضوية مجلس الشعب فى الفترة ( 1995-2000)، كما كان رئيس المجموعة البرلمانية بمحافظة دمياط، عضو جمعية النهوض بالتعليم فى مصر، عضو جمعية روتارى بنادى هليوبوليس، بالإضافة إلى عضوية مجلس الشورى.

وفى 13 مارس 2018 فارق سمير زاهر الحياة عن عمر ناهز 75 عاماً بعد صراع مع المرض