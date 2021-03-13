شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يهنئ موتسيبى برئاسة الكاف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدمت اللجنة المكلفة بإدارة نادى الزمالك، برئاسة اللواء المستشار عماد عبد العزيز حلمى، بخالص التهنئة للجنوب أفريقى باتريس موتسيبى بعد نجاحه فى رئاسة الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" لفترة ولاية قادمة.

ونشرت اللجنة بيانا رسميا عبر موقع الزمالك تتمنى خلاله التوفيق لباتريس موتسيبى رئيس الكاف الجديد، وأن تشهد ولايته المزيد من النجاحات للقارة السمراء والشفافية والعدالة بالمسابقات القارية للمنتخبات والأندية.

كما تقدمت اللجنة المكلفة بإدارة نادى الزمالك بالتهنئة للمهندس هانى أبو ريدة بفوزه بعضوية المجلس التنفيذى فى الاتحاد الدولى لكرة القدم« فيفا»، والمكتب التنفيذى للاتحاد الإفريقى لكرة ‏القدم «‏كاف».‏

ويؤكد نادى الزمالك أن نجاح المهندس هانى أبوريدة يعد نجاحا للرياضة المصرية، واستكمالا للمسيرة الناجحة للرياضة المصرية فى ظل الدعم الكبير الذى تمنحه القيادة السياسية فى الدولة المصرية للرياضة والرياضيين.

وفاز المهندس هانى أبو ريدة، وفوزى لقجع، رئيس الجامعة المغربية، بعضوية المجلس الأعلى للاتحاد الدولى لكرة القدم “فيفا” بالتزكية، وذلك بعد انسحاب الثنائى جوستافو ندوندج إيدو، وخير الدين زطشى بصورة رسمية، من السباق على المقاعد الناطقة بالإسبانية والعربية، خلال الانتخابات التى أجريت اليوم بالعاصمة المغربية الرباط.‏

من جهته، أكد الرئيس الجديد للاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف"، الجنوب أفريقى باتريس موتسيبي، أنه لا ينوى نقل مقر الكاف الموجود فى القاهرة، وأنه سيبقى كما هو دون أى تغيير، نافيا الأقاويل التى أشارت إلى رغبته فى نقل المقر إلى موطنه بجنوب أفريقيا.

موتسيبى هو أول ملياردير أسود فى جنوب أفريقيا، رغم نشأته فى ظروف صعبة إلا أنه نجح فى تحقيق ثروة ضخمة، وفى شبابه عمل بمجال توزيع الخمور، والذى ورثه عن أبيه وحقق فيه نجاحاً كبيراً، ويعتبر موتسيبى عاشر أغنى رجل فى القارة الأفريقية، ومن بين أغنى ثلاثة أشخاص فى جنوب أفريقيا، وتقدر ثروته بنحو 2,9 مليار دولار، وفقًا لمجلة فوربس الأمريكية، كما تزوجت أخته الكبرى من رئيس جنوب أفريقيا الحالى سيرال رامافوسا.